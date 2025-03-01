Amasya-Mecitözü kara yolu çalışmaları bu yıl tamamlanacak

AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, bir süredir yol yapım ve genişletme çalışmalarının devam ettiği Amasya-Mecitözü kara yolunda çalışmaların bu yıl içinde bitirileceğini söyledi.

Uzun, partisinin il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun kalan kısmının trafik güvenliği için bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuyu aktardığını ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Sağ olsun, kendileri ulaştırma bakanımıza iletti. Bakanımız da bize dönüş yaptı ve sevindirici bir gelişme olarak Mecitözü-Amasya yolunun ihalesi tamamlandığını hem Mecitözü’nden hem de Amasya tarafından girilen bu yol, bu yıl içinde başlanarak bitirileceğini ifade etti. Kamulaştırma sorunları nedeniyle yol tek taraflı ilerliyor. Ulaşım güvenliğini sağlamak adına bu yolun bir an önce tamamlanması büyük önem taşıyor. İnşallah, nasip olursa en kısa sürede bu çalışmalara başlanacak ve tamamlanacak. Çalışmaların hızla tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın güvenliği artacak ve trafik kazalarının önüne geçilecek.”