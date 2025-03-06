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        Amasya Valisi Bakan, vatandaşlarla bir araya geldi

        Amasya Valisi Önder Bakan, Pirinççi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:10
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        Amasya Valisi Bakan, vatandaşlarla bir araya geldi
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        Amasya Valisi Önder Bakan, Pirinççi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Pirinççi Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Bakan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, ardından vatandaşların taleplerini dinledi.

        Vali Bakan, vatandaşlarla iç içe olarak sorunlarına çözüm bulduklarını ifade ederek, "Hep birlikte sorunları birlikte çözeceğiz ve her bir vatandaşımıza daha iyi hizmet sunabilmek için gayret edeceğiz. Amasya'nın her bir köyünden, mahallesinden, sokağından her bir ferdinin mutlu olması, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gerekli tüm adımları atacağımızdan hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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