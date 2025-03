Amasya Valisi Bakan, vatandaşlarla bir araya geldi

Amasya Valisi Önder Bakan, Pirinççi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Pirinççi Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Bakan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, ardından vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali Bakan, vatandaşlarla iç içe olarak sorunlarına çözüm bulduklarını ifade ederek, "Hep birlikte sorunları birlikte çözeceğiz ve her bir vatandaşımıza daha iyi hizmet sunabilmek için gayret edeceğiz. Amasya'nın her bir köyünden, mahallesinden, sokağından her bir ferdinin mutlu olması, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gerekli tüm adımları atacağımızdan hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.