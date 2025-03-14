Gümüşhacıköy'de polis ve jandarma ekipleri KADES bilgilendirmesi yaptı

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) bilgilendirmesi yaptı

Ekipler, ilçedeki kadın esnaf, Kur'an kursu öğrencileri ve camilerde eğitim alan kadınlara yönelik KADES hakkında ortak bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Ortak bilgilendirme çalışmalarında, kadınların maruz kalabileceği şiddet türleri, şiddet durumunda başvurabilecekleri yasal haklar ve KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı detaylı olarak anlatıldı.

KADES uygulamasının, kadınların acil durumlarda hızlı bir şekilde yardım talep edebilmeleri için hayati öneme sahip olduğu vurgulanırken, uygulamanın akıllı telefonlara indirilmesi ve kullanımı konusunda da uygulamalı bilgiler paylaşıldı.