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        Gümüşhacıköy'de polis ve jandarma ekipleri KADES bilgilendirmesi yaptı

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) bilgilendirmesi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:36
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        Gümüşhacıköy'de polis ve jandarma ekipleri KADES bilgilendirmesi yaptı
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        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) bilgilendirmesi yaptı

        Ekipler, ilçedeki kadın esnaf, Kur'an kursu öğrencileri ve camilerde eğitim alan kadınlara yönelik KADES hakkında ortak bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Ortak bilgilendirme çalışmalarında, kadınların maruz kalabileceği şiddet türleri, şiddet durumunda başvurabilecekleri yasal haklar ve KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı detaylı olarak anlatıldı.

        KADES uygulamasının, kadınların acil durumlarda hızlı bir şekilde yardım talep edebilmeleri için hayati öneme sahip olduğu vurgulanırken, uygulamanın akıllı telefonlara indirilmesi ve kullanımı konusunda da uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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