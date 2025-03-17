Suluova Belediyesince yetim ve öksüz çocuklara iftar verdi

Amasya'nın Suluova Belediyesi, ramazan ayının 15. günü kutlanan “dünya yetimler günü” kapsamında ilçedeki yetim ve öksüz çocuklar ile yakınlarına iftar verdi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda, konuşan Belediye Başkanı Rifat Uzun, hemşehrileri ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Başkan Uzun, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında tüm ilçe halkını kucaklamaya devam ettiklerini, her yıl ramazan ayının 15’inde kutlanan 'dünya yetimler günü' dolayısıyla ilçedeki yetim-öksüz çocuklar ve yakınları ile iftar sofrasında buluşarak ramazan ayının manevi atmosferi ile bereketini birlikte paylaşmayı arzu ettiklerini söyledi.

İftar bereketi ile ramazan sofrasında ekmek ve duayı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Uzun, “Bu anlamlı program ile ramazan ayında sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birisini daha yaşadık. Ramazanın bereketi ve güzellikleriyle gönüllerimiz ile sofralarımızı birleştirdik. Bu özel ayda, bu özel günde, bu özel ve değerli misafirlerimiz ile bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadık. Tüm yetim ve öksüz yavrularımızın daha huzurlu ve mutlu olmaları için elimizden gelen destekleri sunmaya özen gösteriyoruz. Katılımları ve soframızı bereketlendirdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaymakam Şafak Gürçam ise "Ramazan ayının 15'inde kabul edilen 'Dünya Yetimler Günü' münasebetiyle iftarımızı ilçemizde yaşayan öksüz, yetim çocuklarımız ve yakınları bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

​​​​​​​Yapılan duaların ardından Kaymakam Gürçam ile Belediye Başkanı Uzun, yetim ve öksüz çocuklarla tek tek ilgilenerek çeşitli hediyeler verip sohbetlerde bulundu.