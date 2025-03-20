Amasya Valisi Önder Bakan kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı

Amasya Valisi Önder Bakan, kentte bu yılın şubat ayındaki asayiş verilerini açıkladı.

Vali Önder Bakan, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Milli birlik ve beraberliğe kasteden terör örgütleri ile halka zulmetmeye çalışan organize suç örgütleri ve çete tipi yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda terör örgütlerine 20, organize suç örgütlerine ise 4 operasyon gerçekleştirilmiştir. İlimizde asayiş olaylarını önlemek ve gerçekleşen olayları asgari seviyelere indirmek öncelikli hedefimizdir. Bu kapsamda, 2024 yılının şubat ayı ile kıyasladığımızda iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçu yüzde 79, evden hırsızlık suçu yüzde 47, kasten yaralama suçu yüzde 32, dolandırıcılık suçu yüzde 31, tehdit suçu ise yüzde 19 oranında azaltılmıştır. Ayrıca asayiş suçlarının önemli bir kısmının ruhsatsız silahlarla işlendiğini göz önünde bulundurarak yaptığımız operasyonlarda 34 adet ruhsatsız silah da ele geçirilmiştir."

Güvenlik noktasında önemle üzerinde durdukları konulardan birinin de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesi olduğunun altını çizen Bakan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda şubat ayında yaptığımız uyuşturucu operasyonlarında toplam 89 şahıs gözaltına alınmıştır. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise içeriklerinde suç unsuru tespit edilen toplam 30 şahıs ve hesap hakkında inceleme yapılarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Şunu da özellikle bilmenizi isterim ki, bir yandan işlenen suçları en aza indirmeye gayret ederken, diğer yandan geçmişte işledikleri çeşitli suçlardan dolayı hapis cezası alan şahısları da yakalayarak adli makamlara teslim ediyoruz. Bu noktada şubat ayında çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 93 kişi yakalanmıştır. İlimizde ve şehirler arası ulaşım ağlarında yapılan yoğun denetimlerle düzensiz göçle mücadelemize devam ediyor, göçmen kaçakçılarına da göz açtırmıyoruz."

Şubat ayında 89 bin 551 aracın denetlendiğini, 11 bin 690 araca cezai işlem uygulandığını belirten Bakan, trafik uygulamalarıyla ilgili verileri paylaşarak vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.