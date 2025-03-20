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        Amasya'da kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı

        Amasya'da kar yağışı nedeniyle 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:28 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:28
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        Amasya'da kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Amasya'da kar yağışı nedeniyle 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte hava sıcaklığının düşmesinin ardından Amasya kent merkezi ve yüksek kesimlere kar yağdı.

        Kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü, etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Bölgede kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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