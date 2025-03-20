Amasya'da kara saplanan öğrenci servisi kurtarıldı
Amasya'nın Göynücek ilçesinde kara saplanan öğrenci servisi, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde kara saplanan öğrenci servisi, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Alan köyünün öğrenci servisi, taşımalı eğitim gören öğrencileri ilçe merkezinden alarak köye doğru yola çıktı.
İçinde 9 öğrencinin bulunduğu servis minibüsü, köye yaklaştığında yoğun yağış yüzünden kapanan yolda kara saplandı.
Öğrenci servisi, daha sonra İlçe Özel İdaresi ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla saplandığı yerden kurtarıldı.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı sürerken, kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştığı öğrenildi.
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