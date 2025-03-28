Amasya'da trafik denetimleri yapıldı
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla, trafik denetimlerine başladı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla, trafik denetimlerine başladı.
Trafik ekipleri denetimleri sırasında, yolcu otobüsünde ve şahsi araçlarda mutlaka emniyet kemerlerinin takılması gerektiğini belirterek, vatandaşların Ramazan Bayramı kutladı.
Bayram öncesi artan bir trafik yoğunluğunun yaşandığını ifade eden ekipler, artan trafik yoğunluğunun trafik kazlarını da tetiklediği belirtti.
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