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        Amasya'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı

        RamazanBayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanan İstanbul-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:24 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:24
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        Amasya'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
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        RamazanBayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanan İstanbul-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

        Samsun kara yolu Kayadüzü mevkisinde bulunan polis uygulama merkezine gelen Amasya Valisi Önder Bakan, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücüleriyle sohbet etti.

        Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince sürdürülen denetimler hakkında görevlilerden bilgi alan Vali Bakan, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, mola vermeleri ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

        Vali Bakan, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatilinin başladığını ve kara yollarındaki trafik yoğunluğunun arttığını söyledi.

        Trafik ekiplerinin bayram boyunca teyakkuzda olacağını, denetimlerini sürdüreceğini ifade eden Bakan, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla trafikte yolculuk yapmalarını ve büyüklerine kavuşmalarını diliyoruz. Onlar için bütün ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Şükürler olsun ki şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Burası Çorum, Kastamonu, İstanbul üzerinden gelen hatların geçiş noktası. Merzifon trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı bölgemiz. İçişleri Bakanlığımız 20 noktayı tespit etti. Merzifon hattı bu 20 noktadan birisi. Hem jandarma hem polis ekiplerimiz görev paylaşımına göre tedbirlerini aldılar. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum."

        Uygulamaya, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ve Merzifon Bölge Trafik İstasyon Amiri Sezgin Çelik de katıldı.

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