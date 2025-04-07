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        Amasya'da Dünya Otizm Farkındalık Günü sportif etkinliklerle kutlandı

        Amasya'da Dünya Otizm Farkındalık Günü sportif etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:23 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:23
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        Amasya'da Dünya Otizm Farkındalık Günü sportif etkinliklerle kutlandı
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        Amasya'da Dünya Otizm Farkındalık Günü sportif etkinliklerle kutlandı.

        Yavuz Selim Meydanı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Amasya Otizm Deneğinin düzenlediği programa Vali Önder Bakan, Amasya Otizm Derneği Başkanı İbrahim Kurt ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

        Vali Bakan, burada yaptığı konuşmada, devlet olarak engelli bireylerin hayatın her alanında yer almalarını sağlamak ve önlerindeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, "Amasya’da vatandaşlarımızla, öğrencilerimizle, çocuklarımızla bir araya geldik. Bugün mavi balonları onlar için uçurduk. Hakikaten toplumda bu konuda ciddi bir farkındalık var. Hem çalışma arkadaşlarımız hem aileler, onların büyükleri... Herkes bu konuda her geçen gün daha iyiye giden, bu farkındalığı fark eden bir toplum haline geldik. Onlar birer eksiklik olarak değil, birer farklılık olarak bizim yanımızdalar." ifadelerini kullandı.

        Kurt ise otizme dikkati çekmek, yaşanılan sıkıntıları güz yüzüne çıkarmak, farkındalık oluşturmak adına etkinliği düzenlediklerini dile getirerek, "Amasya bu konuda şanslı illerimizden birisi. Annenin banyoya sokamadığı çocuklar, yüzmede şu anda ulusal yarışmalara katılacak aşamadalar. Bugün hep beraber Otizm Farkındalık Günü'nü icra ediyoruz. Çocuklarımıza eğitim noktasında destek verildiği zaman ne aşamada olduklarını hep beraber gözlemliyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından otizmli çocuklar, çeşitli spor gösterileri gerçekleştirdi. Daha sonra otizmli çocuklar ile aileleri ve protokol üyeleri, gökyüzüne mavi balon bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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