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        Taşova'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:56 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:48
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        Taşova'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan iİçe Emniyet Müdürü Arif Çetin, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana, edindiği tarihi birikimle her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek toplumun huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlama, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini koruma gibi çok önemli ve hayati görevler üstlendiğini söyledi.

        Vatandaşlarla polislerin iç içe olduğunu ifade eden Çetin,

        "Huzurun, adaletin, güvenin hakim olduğu bir yaşam alanı, gelecek nesillerin korkmadan özgürce yürüyebileceği sokaklar bırakmak için, siz değerli paydaşlarımızla el ele, omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz. Sizlerden ricam, bu yolda bize destek olmanız. Bir mahallede huzur, sadece bizim devriyelerimizle değil, komşuluğunuzla, dayanışmanızla sağlanır. Bir sokak, ancak hep birlikte sahip çıkarsak temiz kalır” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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