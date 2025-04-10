Mobil Bilim Merkezi Amasya'da

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mobil Bilim Merkezi'ni, Amasya'da öğrenci ve öğretmenlerle buluşturdu.

Milli Mücadele'nin tarihi rotalarında öğrencilerle buluşmak için yola çıkan Mobil Bilim Merkezi, Samsun'un ardından Saraydüzü Kışla Binası önünde öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Öğrenciler Mobil Bilim Merkezi'nde 35 farklı deney seti ve eğitim materyalleriyle farklı bilim alanlarında uygulamalı öğrenme imkanı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığında görevli fen bilimleri öğretmeni Hakan Özışık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mobil Bilim Merkezi'nde öğrencilerin fen bilimlerinden coğrafyaya, matematikten sosyal bilimlere kadar birçok kazanım sağladığını söyledi.

Özışık, "Bu şekilde çocuklar uygulamalı bir şekilde etkinliklerimize kavuştular. Çocuklar burada birçok kazanıma vakıf olmaya çalışıyorlar. Örneğin uzay terazimizde, kütle ağırlık kavramını öğreniyorlar. Elektrik konusunda elektrik iletimini, iletken yalıtkan maddeleri öğreniyorlar. Yer kabuğu şekilleriyle dünya oluşumunu öğreniyorlar. Tesla bobininde iletimleri görüyorlar. Bu şekilde çocuklar birçok kazanıma vakıf olarak otobüsümüzden ayrılmış bulunuyor." dedi.