Gümüşhacıköy'de matematik öğretmenleri Maarif Modeli için bir araya geldi

Gümüşhacıköy ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitim müfredatının değerlendirilmesi amacıyla matematik öğretmenleriyle toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, toplantıda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin geri bildirimlerinin eğitimin kalitesini yükseltme noktasında büyük önem taşıdığını belirterek, Maarif Modeli'nin özellikle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarma ve onları aktif öğrenme süreçlerine katma konusundaki başarısından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gültekin, bu tür istişare toplantılarının müfredatın daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için kritik bir rol oynadığını, eğitim camiası arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Toplantıda, yeni eğitim müfredatı olan Maarif Modeli'nin matematik dersleri üzerindeki olası etkileri ve uygulamaları ele alındı.

Öğretmenler, müfredat hakkındaki görüş ve önerilerini dile getirerek, karşılaştıkları potansiyel zorluklar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.