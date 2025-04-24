Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu Amasya'da sahneledi

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen öğrencilerin bir anda kendilerini gerçek ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

Bu kapsamda Amasya'ya gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, "Okulumuz Orman" çocuk oyununu Saraydüzü Kışla Binası Salonu'nda sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 7-8 Aralık 2024'te Şırnak'ta başlattığı proje kapsamındaki festival devam ediyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Okulumuz Orman" oyununu Amasya'da minik izleyicileriyle buluşturdu.

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