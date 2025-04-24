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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu Amasya'da sahneledi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Okulumuz Orman" oyununu Amasya'da minik izleyicileriyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:54
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu Amasya'da sahneledi
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Okulumuz Orman" oyununu Amasya'da minik izleyicileriyle buluşturdu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 7-8 Aralık 2024'te Şırnak'ta başlattığı proje kapsamındaki festival devam ediyor.

        Bu kapsamda Amasya'ya gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, "Okulumuz Orman" çocuk oyununu Saraydüzü Kışla Binası Salonu'nda sanatseverlerle buluşturdu.

        Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyununa Amasyalılar ilgi gösterdi.

        Eserin koreografisini Özgün Barılı, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, video projeksiyonunu Murat Turgut, ışığı ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

        Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen öğrencilerin bir anda kendilerini gerçek ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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