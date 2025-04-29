Göynücek Kaymakamı Demirgül, Amasya Kızılay Şubesi'ni ziyaret etti
Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Taha Özer'i ziyaret etti.
Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Taha Özer'i ziyaret etti.
Demirgül, yaptığı ziyaret kapsamında derneğin yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı.
Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Taha Özer'e hayırlı olsun dileklerinde bulunan ve başarılar dileyen Demirgül, toplum yararına yürütülen çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaymakam Demirgül, özverili ve başarılı hizmetlerinden dolayı Türk Kızılay ekibine teşekkür etti.
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