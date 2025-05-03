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        Amasya'da süneyle mücadele devam ediyor

        Amasya'da, buğdayda kalite ve verim kaybına yol açan süne zararlısıyla mücadele sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 20:10 Güncelleme: 03.05.2025 - 20:10
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        Amasya'da süneyle mücadele devam ediyor
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        Amasya'da, buğdayda kalite ve verim kaybına yol açan süne zararlısıyla mücadele sürüyor.

        Çalışma kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince buğday tarlalarında inceleme yapıldı.

        Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı birimince gerçekleştirilen çalışma sonucunda süneyle mücadelede izlenecek yol haritası belirlenecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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