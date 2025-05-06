Amasya Valisi Önder Bakan, meyve paketleme ve soğuk hava tesislerini ziyaret etti

Vali Bakan ve tesis yöneticileri ile yapılan görüşmelerde soğuk hava depolama süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak tesiste yürütülen çalışmalar için başarılar diledi.

AmasyaValisi Önder Bakan, kentte faaliyet gösteren meyve paketleme, boylama ve soğuk hava tesislerini ziyaret etti.

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