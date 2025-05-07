Amasya'da bir otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı
Amasya'da bir otomobilde Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Amasya’da bir otomobilde Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Afganistan uyruklu yakalandı.
Otomobil sürücüsü A.B. (23) gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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