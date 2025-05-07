Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da bir otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da bir otomobilde Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da bir otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya’da bir otomobilde Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Afganistan uyruklu yakalandı.

        Otomobil sürücüsü A.B. (23) gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı
        Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı
        Amasya'da 1.2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi; 1 gözaltı
        Amasya'da 1.2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi; 1 gözaltı
        Amasya'da öğrenciler, atıklardan yaptıkları oyuncaklarla Hıdırellez'i kutla...
        Amasya'da öğrenciler, atıklardan yaptıkları oyuncaklarla Hıdırellez'i kutla...
        Amasya Valisi Önder Bakan, meyve paketleme ve soğuk hava tesislerini ziyare...
        Amasya Valisi Önder Bakan, meyve paketleme ve soğuk hava tesislerini ziyare...
        Amasya'da çiftçilere bağ bakımı eğitimi verildi
        Amasya'da çiftçilere bağ bakımı eğitimi verildi
        Amasya'da "Sürdürülebilir Gelecek İçin Kentsel Dayanıklılık Çalıştayı'' düz...
        Amasya'da "Sürdürülebilir Gelecek İçin Kentsel Dayanıklılık Çalıştayı'' düz...