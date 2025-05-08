Göynücek'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Amasya'nınGöynücek ilçesinde, 3-9 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk İlkokulu'nda eğitim programı gerçekleştirildi.

''Bir Kural Bir Ömür'' sloganıyla düzenlenen etkinlikle, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çocuklara trafik güvenliği bilincini aşılanmasının amaçlandığı etkinlikte öğrenciler hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.