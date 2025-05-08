Göynücek'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
Amasya'nınGöynücek ilçesinde, 3-9 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk İlkokulu'nda eğitim programı gerçekleştirildi.
Amasya'nınGöynücek ilçesinde, 3-9 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk İlkokulu'nda eğitim programı gerçekleştirildi.
''Bir Kural Bir Ömür'' sloganıyla düzenlenen etkinlikle, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Çocuklara trafik güvenliği bilincini aşılanmasının amaçlandığı etkinlikte öğrenciler hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.