''Amasya'yı Yaşıyorum Projesi" ödül töreni yapıldı

Amasya’nın tarihini ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak için uygulanan “Amasya’yı Yaşıyorum Projesi” etkinlikleri kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Amasya Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ödül törenine Amasya Valisi Önder Bakan, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Vali Bakan, projeyle okul öncesinden liseye kadar tüm öğrencilerin tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaları, yazılı-sözlü gelenekler ile Amasya’nın sembol değerlerini tanımaları ve milli bir şuur içinde yetişip, geleceğe daha sağlam adımlarla yürümelerinin hedeflendiğini söyledi.

Etkinlik, başarılı öğrencilere ödülerinin verilmesi, müzik dinletisi ve ardından proje kapsamında hazırlanan serginin gezilmesiyle sona erdi.