Amasya'da bir grup öğrenci, kitaplarını kermeste satıp gelirini Gazze'ye gönderdi

Amasya'da öğrenciler "En Sevdiğim Kitabım Gazze için" sloganıyla kitaplarını kermeste satarak gelirini Gazze'ye bağışladı.

Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci, okuldaki kermeste, "En Sevdiğim Kitabım Gazze için" sloganıyla evlerindeki kitaplarını arkadaşlarına sattı.

Kermesin açılış töreninde konuşan İl Müftüsü Hamza Bayram, toplumun her kesiminden Filistinli Müslümanlara maddi ve manevi destek verildiğini vurguladı.

Bayram, Gazze'de yaşanan zulme göz yummayan, soykırıma sessiz kalmayan Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine teşekkür etti.

Okul müdürü Ahmet Eren de dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dramına farkındalık oluşturmak için okullarında etkinlikler düzenleyerek Filistin halkına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kermeste kitap satışında elde edilen 25 bin lira Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye bağışlandı.