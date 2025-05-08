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        Amasya'da bir grup öğrenci, kitaplarını kermeste satıp gelirini Gazze'ye gönderdi

        Amasya'da öğrenciler "En Sevdiğim Kitabım Gazze için" sloganıyla kitaplarını kermeste satarak gelirini Gazze'ye bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:12 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:46
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        Amasya'da bir grup öğrenci, kitaplarını kermeste satıp gelirini Gazze'ye gönderdi
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        Amasya'da öğrenciler "En Sevdiğim Kitabım Gazze için" sloganıyla kitaplarını kermeste satarak gelirini Gazze'ye bağışladı.

        Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci, okuldaki kermeste, "En Sevdiğim Kitabım Gazze için" sloganıyla evlerindeki kitaplarını arkadaşlarına sattı.

        Kermesin açılış töreninde konuşan İl Müftüsü Hamza Bayram, toplumun her kesiminden Filistinli Müslümanlara maddi ve manevi destek verildiğini vurguladı.

        Bayram, Gazze'de yaşanan zulme göz yummayan, soykırıma sessiz kalmayan Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine teşekkür etti.

        Okul müdürü Ahmet Eren de dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dramına farkındalık oluşturmak için okullarında etkinlikler düzenleyerek Filistin halkına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

        Kermeste kitap satışında elde edilen 25 bin lira Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye bağışlandı.

        Kermese Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yerkazan, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Dr. Mehmet Fatih Tunç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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