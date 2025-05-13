Amasya'da hemşireler meslekleriyle ilgili duygularını dile getirdi
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle video hazırladı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle video hazırladı.
Videoda hemşireler meslekleriyle ilgili duygularını kısa cümlelerle anlattı.
Hastalara gülümsemeyi, hastaların hayatlarına dokunabilmeyi, hayat kurtarmayı, hastalara umut olmayı, destek olmayı, hastaların yanında olmayı, onlara moral vermeyi, acıları paylaşmayı, her gün yeni bir fark yaratma imkanı ve daha birçok güzel duygu ve düşüncelerini paylaştı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşirelerin her gün yaklaşık 5 bin hastaya hizmet verdikleri belirtildi.
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