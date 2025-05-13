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        Amasya'da hemşireler meslekleriyle ilgili duygularını dile getirdi

        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle video hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:37
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        Amasya'da hemşireler meslekleriyle ilgili duygularını dile getirdi
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        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle video hazırladı.

        Videoda hemşireler meslekleriyle ilgili duygularını kısa cümlelerle anlattı.

        Hastalara gülümsemeyi, hastaların hayatlarına dokunabilmeyi, hayat kurtarmayı, hastalara umut olmayı, destek olmayı, hastaların yanında olmayı, onlara moral vermeyi, acıları paylaşmayı, her gün yeni bir fark yaratma imkanı ve daha birçok güzel duygu ve düşüncelerini paylaştı.

        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşirelerin her gün yaklaşık 5 bin hastaya hizmet verdikleri belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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