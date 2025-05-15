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        Amasya'da Dünya Aile Günü yürüyüşle kutlandı

        Amasya'da 15 Mayıs Dünya Aile Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:58
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        Amasya'da Dünya Aile Günü yürüyüşle kutlandı
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        Amasya’da 15 Mayıs Dünya Aile Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Amasya Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde Saraydüzü Kışla Binası önünde başlayan yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi.

        Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal, 2025 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile "Aile yılı" olarak ilan edildiğini ifade etti.

        15 Mayıs'ın ise her yıl Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Aile Günü olarak kutlandığını hatırlatan Ünal,

        "Bu kapsamda bugün Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak kuruluşlarımız ve ailelerimizle birlikte bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirmek istedik. Umarım bu yıl içerisinde ailemizin, toplumumuzun temel taşı olan ailelerimizin geleceğe hazırlanması konusunda daha güzel faaliyetler ve bilinçlendirme çalışmaları yapabiliriz.”

        Yürüyüşe, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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