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        Göynücek'te ilkokul öğrencilerine ''Afet Farkındalık Eğitimi'' verildi

        AmasyaAFAD İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Amasya'nın Göynücek ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu öğrencilere yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:35 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:46
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        Göynücek'te ilkokul öğrencilerine ''Afet Farkındalık Eğitimi'' verildi
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        AmasyaAFAD İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Amasya'nın Göynücek ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu öğrencilere yönelik “Afet Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi.

        Eğitim kapsamında öğrencilere deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

        Program sonunda öğrencilere AFAD tarafından hazırlanan bilgilendirici materyaller de dağıtıldı.

        Okul yönetimi ve öğretmenler ise verilen eğitimin öğrenciler açısından son derece yararlı olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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