Göynücek'te ilkokul öğrencilerine ''Afet Farkındalık Eğitimi'' verildi
AmasyaAFAD İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Amasya'nın Göynücek ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu öğrencilere yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.
AmasyaAFAD İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Amasya'nın Göynücek ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu öğrencilere yönelik “Afet Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi.
Eğitim kapsamında öğrencilere deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.
Program sonunda öğrencilere AFAD tarafından hazırlanan bilgilendirici materyaller de dağıtıldı.
Okul yönetimi ve öğretmenler ise verilen eğitimin öğrenciler açısından son derece yararlı olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.