Göynücek'te ilkokul öğrencilerine ''Afet Farkındalık Eğitimi'' verildi

AmasyaAFAD İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Amasya'nın Göynücek ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu öğrencilere yönelik “Afet Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Program sonunda öğrencilere AFAD tarafından hazırlanan bilgilendirici materyaller de dağıtıldı.

Okul yönetimi ve öğretmenler ise verilen eğitimin öğrenciler açısından son derece yararlı olduğunu ifade etti.