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        Göynücek İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı yapıldı

        GöynücekKaymakamı Osman Demirgül başkanlığında İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:55 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:57
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        Göynücek İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı yapıldı
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        GöynücekKaymakamı Osman Demirgül başkanlığında İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, ilçedeki trafik güvenliğinin artırılması için alınacak önlemler, trafik kazalarının önlenmesi ve yol güvenliğinin iyileştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

        Komisyon üyeleri, özellikle okul çevrelerinde ve yoğun trafikli noktalarda trafik düzenlemelerinin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durdu.

        Kaymakam Demirgül, yaptığı açıklamada, ilçede trafik güvenliğinin sağlanmasının en öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

        Toplantı sonunda ise trafikle ilgili çeşitli düzenlemelerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağı bildirildi.

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