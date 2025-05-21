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        Deprem tatbikatı için ana planlama toplantısı Amasya'da yapıldı

        AFAD Amasya İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı Ana Planlama Toplantısı Amasya'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:42
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        Deprem tatbikatı için ana planlama toplantısı Amasya'da yapıldı
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        AFAD Amasya İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı Ana Planlama Toplantısı Amasya'da gerçekleştirildi.

        Gerçekleştirilen toplantıya Samsun, Ordu, Sinop, Çankırı, Çorum, Kırıkkale ve Yozgat AFAD İl Müdürleri ile birlikte bu illerin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürleri katıldı.

        Ayrıca AFAD Başkanlığı Plan ve Tatbikatlar Daire Başkanı Yusuf Aysu Video Konferans yöntemiyle toplantıya katılarak görüş ve önerilerde bulundu.

        Toplantıda katılımcılara tatbikatın yönetimi ve uygulamaları ilgili Amasya AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek tarafından sunum gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

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