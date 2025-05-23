Amasya Adliyesi'nde denetimli serbestlik yükümlülerinin eserleri sergilendi

AmasyaCumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde yürütülen “Bağımsızlığa El Verelim” projesi kapsamında açılan sanat kurslarına katılan denetimli serbestlik yükümlülerinin eserleri, Amasya Adalet Sarayı’nda sergilendi.

2024 yılı Kasım ayı ile 2025 yılı Mayıs ayı arasında düzenlenen bağlama, gitar, keman, bendir, tambur, filografi, kabartma ve resim kurslarına toplam 136 yükümlü katıldı.

Amasya Adalet Sarayında açılan sergide; filografi, resim ve kabartma kurslarında yükümlüler tarafından yapılan eserler sergilendi.

Amasya Valisi Önder Bakan ve Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, bağımlı yükümlülere yönelik yapılan böyle güzel bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, yükümlüler tarafından yapılan Türk Bayrağı işlemeli filografi eserini Amasya Valisi Bakan’a hediye etti.

Sergiye, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Yoldaş, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Amasya Denetimli Serbestlik Müdürü Bekir Türkmen, il protokolü ve adliye çalışanları katıldı.