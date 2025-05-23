Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de ekmek fiyatı 12 lira 50 kuruş oldu

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ekmeğin fiyatına zam yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de ekmek fiyatı 12 lira 50 kuruş oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ekmeğin fiyatına zam yapıldı.

        Gümüşhacıköy Leblebiciler, Kahveciler, Emekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zafer Solak, 210 gram ekmeğin fiyatının 10 liradan 12 lira 50 kuruşa yükseltildiğini söyledi.

        Ekmeğin zamlı fiyattan satışına bugün başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

        Benzer Haberler

        Amasya'da 2026-2028 dönemi ''Bitkisel Üretim Planlaması'' toplantısı gerçek...
        Amasya'da 2026-2028 dönemi ''Bitkisel Üretim Planlaması'' toplantısı gerçek...
        Gümüşhacıköy'de kurban bağış standı açıldı
        Gümüşhacıköy'de kurban bağış standı açıldı
        Amasya Adliyesi'nde denetimli serbestlik yükümlülerinin eserleri sergilendi
        Amasya Adliyesi'nde denetimli serbestlik yükümlülerinin eserleri sergilendi
        Amasya'da köy okulunda bestemşe turnuvası yapıldı
        Amasya'da köy okulunda bestemşe turnuvası yapıldı
        Kaçan muhabbet kuşunu yakalamak istedi, ağaçta mahsur kaldı
        Kaçan muhabbet kuşunu yakalamak istedi, ağaçta mahsur kaldı
        Engelli esnaf ile zabıta arasında arbede
        Engelli esnaf ile zabıta arasında arbede