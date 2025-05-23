Gümüşhacıköy'de ekmek fiyatı 12 lira 50 kuruş oldu
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ekmeğin fiyatına zam yapıldı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ekmeğin fiyatına zam yapıldı.
Gümüşhacıköy Leblebiciler, Kahveciler, Emekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zafer Solak, 210 gram ekmeğin fiyatının 10 liradan 12 lira 50 kuruşa yükseltildiğini söyledi.
Ekmeğin zamlı fiyattan satışına bugün başlandı.
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