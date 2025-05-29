Göynücek'te Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, obezite ve dijital bağımlılığı önlemek amacıyla, Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen şenlikte, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı ve körebe gibi geleneksel çocuk oyunları oynandı.

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