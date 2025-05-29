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        Göynücek'te Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

        Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:40
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        Göynücek'te Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi
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        Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi.

        Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, obezite ve dijital bağımlılığı önlemek amacıyla, Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen şenlikte, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı ve körebe gibi geleneksel çocuk oyunları oynandı.

        Etkinlik sırasında, teknolojinin olumsuz etkilerine karşı fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı ve kültürel mirasın genç nesillere aktarılması hedeflendi.

        Şenlik, katılımcıların hatıra fotoğrafları çekmesiyle sona erdi.

        Şenliğe, Kaymakam Osman Demirgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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