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        Amasya'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

        Amasya'da bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:43 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:18
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        Amasya'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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        Amasya'da bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kentteki bir alışveriş merkezinin otoparkına park edilen otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden kurtardıkları kedi yavrusunu serbest bıraktı.​​​​​

        Vatandaşlardan Niyazi Yılmaz, araçtan kedi sesi geldiğini duyunca hemen itfaiyeyi aradığını belirterek, "Sesin motor bölümünden geldiğini anladım. İtfaiyeye haber verdim. Onlar da sağ olsun, yakaladılar. Çok mutlu olduk, bir can kurtuldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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