Amasya'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Vatandaşlardan Niyazi Yılmaz, araçtan kedi sesi geldiğini duyunca hemen itfaiyeyi aradığını belirterek, "Sesin motor bölümünden geldiğini anladım. İtfaiyeye haber verdim. Onlar da sağ olsun, yakaladılar. Çok mutlu olduk, bir can kurtuldu." dedi.

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