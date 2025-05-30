Taşova'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Mezuniyet Töreni yapıldı

–Taşova İlçe Müftülüğü tarafından 2024-2025 yılı 4-6 Kuran Kursu Yıl Sonu Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Müftülük bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Taşova ilçe Müftüsü Ferhat Koçak,

“Diyanet İşleri Başkanlığımız 2013 yılından itibaren 4-6 yaş grubu faaliyetleri tüm ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de devam etmektedir. Bizler kuran kurslarımızda hem Kuran-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi hem de tüm anaokullarında verilen eğitimler verilmektedir. Bizler çocuklarımıza öncelikle sevgi temelli, merhamet temelli, milli ve manevi değerlerine bağlı gençliğin yetişmesini önceliyoruz” dedi.

Program öğrencilerin gösterileri ve belge dağıtımıyla sona erdi.