Amasya'da polis, esnaflara sahte para uyarısı yaptı
Amasya'da, Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı merkezini gezen polis ekipleri, satıcıları sahte parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda bilgilendirdi.
Amasya'da, Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı merkezini gezen polis ekipleri, satıcıları sahte parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki esnafları ziyaret etti.
Bu kapsamda ekipler görüştükleri esnaflara gerçek ve sahte para arasındaki farkları anlattı ve diğer dolandırıcılık türlerine karşı uyarılarda bulundu.
Ekipler, esnaflara konuya ilişkin broşür de dağıttı.
Esnaflardan Tuncay Çuhadar, gazetecilere, polisin sahte para konusunda yaptığı çalışmanın faydalı olduğunu söyledi.
Herkesin dolandırıcılık konularında bilinçli olması gerektiğini ifade eden Çuhadar,
"Tabi biz biliyoruz ama bilmeyenlerde bilinçli olursa daha iyi olur. Hiçbir zaman Türk polisi ve savcısı vatandaşını arayıp adınıza böyle şeyler var diye telefon açmaz, mesaj atmaz, para istemez. Bizde bayram önü kendimiz eşimizi, dostumuzu bilgilendiriyoruz. Ben bu konuda Amasya emniyetine, savcılığına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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