Taşova'da Aile Yılı etkinlikleri kapsamında piknik düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında piknik etkinliği düzenlendi.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal Sosyal, Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar ve aileleri ile birlikte, 2025 Aile Yılı’nın anlam ve önemine uygun şekilde doğada, neşe dolu bir piknik etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bir çocuk gülüyorsa, dünya güzelleşir diyen Ünal,

“Çocuklarımızla birlikte lezzetli yemekler yiyerek, geleneksel sokak oyunları oynayarak güzel anılar biriktirdik. Mendil kapmaca, yakan top ve seksek gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, etkinliğimizin en değerli kazancı oldu. Bu özel buluşma, aile, dayanışma ve sosyal destek vurgusuyla 2025 Aile Yılı ruhuna yakışan bir anlam kattı” dedi.