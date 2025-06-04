Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova'da Aile Yılı etkinlikleri kapsamında piknik düzenlendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında piknik etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova'da Aile Yılı etkinlikleri kapsamında piknik düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında piknik etkinliği düzenlendi.

        Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal Sosyal, Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar ve aileleri ile birlikte, 2025 Aile Yılı’nın anlam ve önemine uygun şekilde doğada, neşe dolu bir piknik etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bir çocuk gülüyorsa, dünya güzelleşir diyen Ünal,

        “Çocuklarımızla birlikte lezzetli yemekler yiyerek, geleneksel sokak oyunları oynayarak güzel anılar biriktirdik. Mendil kapmaca, yakan top ve seksek gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, etkinliğimizin en değerli kazancı oldu. Bu özel buluşma, aile, dayanışma ve sosyal destek vurgusuyla 2025 Aile Yılı ruhuna yakışan bir anlam kattı” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı

        Benzer Haberler

        Amasya'da polis, esnaflara sahte para uyarısı yaptı
        Amasya'da polis, esnaflara sahte para uyarısı yaptı
        Amasya'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
        Göynücek'te SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi
        Göynücek'te SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi
        Suluova'da Çanakkale Gezici Müze Sergisi açıldı
        Suluova'da Çanakkale Gezici Müze Sergisi açıldı
        Amasya'da yolcu minibüsü takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
        Amasya'da yolcu minibüsü takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
        Amasya'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Amasya'da sağanak ve dolu etkili oldu