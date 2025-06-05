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        Göynücek Anaokulu'nda yıl sonu şenliği düzenlendi

        Amasya'nınGöynücek ilçesinde faaliyet gösteren Göynücek Anaokulu tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:43
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        Göynücek Anaokulu'nda yıl sonu şenliği düzenlendi
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        Amasya’nınGöynücek ilçesinde faaliyet gösteren Göynücek Anaokulu tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi.

        Öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı etkinlikte sergiler, gösteriler ve çeşitli aktiviteler yer aldı.

        Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, öğrencilerle yakından ilgilenerek etkinliklere katıldı.

        Etkinliğe Belediye Başkanı Şahin'in yanı sıra, Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal Baysal, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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