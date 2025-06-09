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        Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:44
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        Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Bilal K. idaresindeki 06 BGK 801 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolu Amasya Merzifon Havalimanı Kavşağı'nda, Yaşar B. yönetimindeki 60 AFH 209 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki Ömer K. ve Batuhan Ç. ile hafif ticari araçtaki Sibel, Zehra, Zümra ve Semra B. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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