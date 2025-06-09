Amasya'da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun köyü ziyaret etti, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Köylülerin de müdahale ettiği yangın, uzun uğraşların ardından söndürüldü. Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kerpiç, taş ve ahşap yapılı bitişik nizam eski köy evlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Soku köyünde Celal G'nin evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı.

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