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        Amasya'da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 21:34 Güncelleme: 09.06.2025 - 21:34
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        Amasya'da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

        Soku köyünde Celal G'nin evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı.

        İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kerpiç, taş ve ahşap yapılı bitişik nizam eski köy evlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Köylülerin de müdahale ettiği yangın, uzun uğraşların ardından söndürüldü. Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun köyü ziyaret etti, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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