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        Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 19:08 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:10
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        Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Türk Kızılay Amasya Kan Bağış Merkezi tarafından Merkez Çarşı Camisi önünde düzenlenen kampanyaya vatandaşlar destek verdi.

        Türk Kızılay İlçe Temsilcisi Ömer Sayar, gazetecilere, sağlıklı bir yaşam için kan vermenin önemli olduğunu söyledi.

        Kan vermenin insani bir görev olduğunu belirten Sayar, "Tüm vatandaşlarımızın, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekiyor. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan Taşova halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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