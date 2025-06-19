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        Amasya'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Eğitimi verildi

        Amasya İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Amasya Merkez 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından sağlık evi ebelerine yönelik Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konulu eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 19:23 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:23
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        Amasya'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Eğitimi verildi
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        Amasya İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Amasya Merkez 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından sağlık evi ebelerine yönelik Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konulu eğitim programı düzenlendi.

        Eğitimde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin bulaşma yolları, korunma yöntemleri, hastalığın belirtileri ve alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı.

        Sağlık evi ebeleri, sahada karşılaşabilecekleri olası vakalarla ilgili bilgilendirilirken, erken tanı ve doğru yönlendirme konularında yetkinliklerini artırmaları amaçlandı.

        Uzm. Dr. Betül Karakuş, özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek,

        “KKKA, zoonotik yani hayvanlardan insanlara bulaşabilen ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Ebelerimiz, kırsal alanda ilk temas noktası olarak büyük sorumluluk taşıyor. Bu nedenle doğru bilgiye sahip olmaları, hem bireysel sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli" dedi.

        Amasya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurgulayarak, sağlık çalışanlarının güncel bilgilerle donatılmasının halk sağlığına olan katkısını artırdığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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