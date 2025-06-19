Amasya'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Eğitimi verildi

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Amasya Merkez 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından sağlık evi ebelerine yönelik Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konulu eğitim programı düzenlendi.

Eğitimde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin bulaşma yolları, korunma yöntemleri, hastalığın belirtileri ve alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı.

Sağlık evi ebeleri, sahada karşılaşabilecekleri olası vakalarla ilgili bilgilendirilirken, erken tanı ve doğru yönlendirme konularında yetkinliklerini artırmaları amaçlandı.

Uzm. Dr. Betül Karakuş, özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek,

“KKKA, zoonotik yani hayvanlardan insanlara bulaşabilen ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Ebelerimiz, kırsal alanda ilk temas noktası olarak büyük sorumluluk taşıyor. Bu nedenle doğru bilgiye sahip olmaları, hem bireysel sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli" dedi.