GRAFİKLİ - Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum belgesi: Amasya Genelgesi

CİHAN OKUR - Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum belgesi sayılan, Kurtuluş Savaşı'nın yol haritasının belirlendiği ve 22 Haziran 1919'da açıklanan Amasya Genelgesi'nin üzerinden 106 yıl geçti.

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 1918 yılında imzalanmasının ardından Anadolu, düşman tarafından işgal edilmeye başlandı.

19 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a atanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu görüp kurtuluş mücadelesini başlatmaya karar verdi.

Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu dönemde tek kurtuluşun büyük Türk milletine güvenmek ve ona dayanmak olduğunu gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı.

İngilizlerin denetimindeki Samsun'dan Havza'ya geçen Mustafa Kemal, daha güvenli olan Amasya'ya geçmek için Amasya Müftüsü Hacı Tevfik Efendi'ye bir telgraf göndererek, kente gelmek istediğini bildirdi.

Hacı Tevfik Efendi'den "Amasya halkı vatan, din ve devlet yolunda mücadele edenleri bağrına basmakla müftehir olacaktır." cevabını alan Büyük Önder, şehrin girişinde Hacı Tevfik Efendi ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Mustafa Kemal'i, Hacı Tevfik Efendi'nin "Beldemize hoş geldiğiniz Paşa. Bütün Amasya emrinizdedir. Gazanız mübarek olsun." sözleri son derece memnun etti. Ardından Saraydüzü Kışlası'nda 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ve "Hamidiye kahramanı" olarak tanınan eski Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Bey, 3. Kolordu Komutanı Refet Bey, Kurmay Yarbay Arif Bey, eski İzmit Sancak Beyi İbrahim Süreyya Bey, Yüzbaşı Osman Nuri, Tufan Bey, Yedek Teğmen Recep Zühtü, Efganlı, Teğmen Abdurrahman, Maliye Müfettişi Arif Bey, Erzurum 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Yıldırım Kıtası Müfettişi Mersinli Cemal Paşa, Edirne'de 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey'in de telgraf vasıtasıyla katıldığı genelge görüşmeleri, 21 Haziran'da başladı. Ertesi sabaha kadar devam eden görüşmelerin ardından bütün dünyaya, vatanın bütünlüğünün ve milletin istiklalinin amaçlandığı yüksek sesle duyuruldu. "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." cümlesi, alınan bütün kararların özeti ve bağımsızlığa giden yolun başlangıcını oluşturdu.

- "Kuruluşun kenti olarak Amasya ön plana çıkmaktadır" Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Cevger, AA muhabirine, Amasya'dan Türk yurdunun bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü sağlamayı amaçlayan bir bildirinin yayımlandığını söyledi. Amasya Genelgesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin yapı taşını oluşturduğunu vurgulayan Cevger, "Bilindiği üzere 1402 Ankara Savaşı'nın ardından Çelebi Mehmet, savaşın kaybedilmesinden sonra maiyetleriyle Amasya'ya gelmiş ve Culüs Tepe'de Amasya halkı tarafından coşku ve sevinçle karşılanmıştır. Çelebi Mehmet, Osmanlı'nın yeniden kuruluş sürecini Amasya'dan yönettiği için kuruluşun kenti olarak Amasya ön plana çıkmaktadır. 12 Haziran 1919'da Mustafa Kemal Paşa Amasya'ya teşrif etmiştir. Kentte Müftü Hacı Tevfik Efendi başta olmak üzere Abdurrahman Kamil gibi Amasya'nın önemli şahsiyetleri kendisini karşılamıştır. Culüs Tepe mevkisinde yapılan bu karşılama töreninde Hacı Tevfik Efendi'nin Mustafa Kemal Paşa'ya hitaben söylemiş olduğu, 'Paşam bütün Amasya emrinizdedir' sözü çok kıymetlidir ve Mustafa Kemal Paşa tarafından da memnuniyetle karşılanmıştır." ifadelerini kullandı.