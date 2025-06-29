Merzifon'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Amasya'nınMerzifon ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, söndürüldü.
Amasya’nınMerzifon ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, söndürüldü.
Merzifon-Gümüşhacıköy karayolu Meray kavşağı mevkisinde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Merzifon Belediye Başkan Yardımcıları Tuncer Basmacı ve Remzi Hökelek, yaklaşık 9 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
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