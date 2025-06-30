Merzifon'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Amasya’nınMerzifon ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’ndaki toplantıda, eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, yeni döneme yönelik planlamalar ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Yozgat, toplantıda yaptığı konuşmada, veli ve öğrencilerin taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde başarılı bir eğitim sezonu geçirdiklerini ifade eden Yozgat, ilçede eğitim hedeflerini artırma hedefleri doğrultusunda tüm okullarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Toplantı yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları ve alınacak tedbirlerin görüşülmesinin ardından sona erdi.