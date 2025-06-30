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        Merzifon'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:40 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:40
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        Merzifon'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Amasya’nınMerzifon ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’ndaki toplantıda, eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, yeni döneme yönelik planlamalar ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

        Yozgat, toplantıda yaptığı konuşmada, veli ve öğrencilerin taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde başarılı bir eğitim sezonu geçirdiklerini ifade eden Yozgat, ilçede eğitim hedeflerini artırma hedefleri doğrultusunda tüm okullarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Toplantı yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları ve alınacak tedbirlerin görüşülmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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