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        Gümüşhacıköy ilçesinde basınçlı sulama tesisi hizmete açıldı

        –Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Çetmi Köyü'nde yapımı tamamlanan Göletten Basınçlı Sulama Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:45 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:45
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        Gümüşhacıköy ilçesinde basınçlı sulama tesisi hizmete açıldı
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        –Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Çetmi Köyü’nde yapımı tamamlanan Göletten Basınçlı Sulama Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2025 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen proje ile birlikte 90 hektar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuştu.

        Tesisin açılış törenine, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Partş Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ve protokol üyeleri katıldı.

        Törende konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, tesisin bölge tarımına sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, “Bu tür yatırımlar çiftçimizin üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kırsal kalkınmaya da önemli katkı sağlıyor. Modern sulama sistemleri ile su tasarrufu sağlanırken, verimlilikte de artış yaşanacaktır.” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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