Kore gazisi Halil Kanar, son yolculuğuna uğurlandı
Amasya'da 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Kanar'ın cenazesi toprağa verildi.
Amasya'da 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Kanar'ın cenazesi toprağa verildi.
Merkeze bağlı Yassıçal köyünde yaşayan ve kısa süre önce rahatsızlanan Kanar, dün akşam yaşamını yitirdi.
Kanar'ın cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, askeri törenle Yassıçal köyüne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Kanar'ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.
Törene, Kanar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile vatandaşlar katıldı.
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