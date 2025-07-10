Merzifon'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Basmacı, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Tutulan matem oruçlarının, yapılan ibadetlerin hak katında kabul olmasını diliyor, aşure ikramımıza katılarak birlikteliğimize katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.”dedi.

Belediye Başkan Yardımcıları, Tuncer Basmacı ve Remzi Hökelek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri etkinliğe katılarak vatandaşlara aşure dağıttı.

Merzifon Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Merzifon Şubesi tarafından, Cemevi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

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