Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
A.S. yönetimindeki 05 FK 149 plakalı otomobil, Akyazı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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