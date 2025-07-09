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        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:21
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        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        A.S. yönetimindeki 05 FK 149 plakalı otomobil, Akyazı mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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