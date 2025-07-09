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        Gümüşhacıköy'de şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları sürüyor

        Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çorum'un Osmancık ilçesinde tespit edilen şap hastalığına karşı büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:11
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        Gümüşhacıköy'de şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları sürüyor
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        Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çorum’un Osmancık ilçesinde tespit edilen şap hastalığına karşı büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, yaptığı açıklamada, ilçede bulunan 15 bin 850 büyükbaş hayvandan yaklaşık yüzde 70’inin veteriner hekimler tarafından aşılandığını söyledi.

        Aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Eker, hastalığın yayılmasını önlemek için sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        Şap hastalığına karşı Türkiye genelinde kapsamlı önlemler alındığını vurgulayan Eker, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütüncül bir mücadele stratejisi doğrultusunda, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği alanlarda geçici kısıtlamalara gittiğini ifade etti.

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