Hamamözü Kaymakamı Erdoğan'ın nikahı kıyıldı

Törende konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, “Devletimizin güzide temsilcilerinden biri olan kaymakamımızın, bu özel gününde yanında olmaktan mutluluk duyduk” dedi.

Törene Amasya Valisi Önder Bakan, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş de katıldı.

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