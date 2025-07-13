Amasya'da tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Köylüler de bidon ve kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etti.

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