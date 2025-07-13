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        Amasya'da tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:58 Güncelleme: 13.07.2025 - 18:10
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        Amasya'da tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

        Çayüstü köyünde, buğday ekili tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Köylüler de bidon ve kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.​​​​​​​

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