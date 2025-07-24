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        Amasya'da "Amasya'nın Renkleri" Sergisi açıldı

        – Amasya Kent Konseyi tarafından hazırlanan "Amasya'nın Renkleri" konulu serginin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:29
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        Amasya'da "Amasya'nın Renkleri" Sergisi açıldı
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        – Amasya Kent Konseyi tarafından hazırlanan “Amasya’nın Renkleri” konulu serginin açılışı yapıldı.

        Darüşşifa (Bimarhane)'da gerçekleştirilen törene, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Milletvekili Haluk İpek ve protokol üyeleri katıldı.

        Vali Bakan, serginin Amasya'nın kültürel mirasına dikkat çekmek ve yerel sanatçılara destek olmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

        Sergi, Amasya'nın çeşitli kültürel ve tarihi öğelerini bir araya getirirken, ziyaretçilere ilin renkli ve zengin mirasını keşfetme imkanı sunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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