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        Suluova'da kapalı sistem sulama tesisinin açılışı yapıldı

        –Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde yapımı tamamlanan ve 110 hektar alanı sulayacak olan kapalı sistem sulama tesisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:39 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:43
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        Suluova'da kapalı sistem sulama tesisinin açılışı yapıldı
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        –Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde yapımı tamamlanan ve 110 hektar alanı sulayacak olan kapalı sistem sulama tesisinin açılışı yapıldı.

        Köy muhtarı ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Vali Önder Bakan, önemli bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

        110 hektar alanı sulaması hedeflenen tesisin köy tarımının gelişmesine, ürün verimliliğinin artmasına, çiftçilerin gelir düzeyinin yükselmesine, gençlerin köylerde üretime katılmalarına ve göçün önlenmesine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Bakan, su israfını önlemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla köylü üreticilere hizmet etmeye devam ettiklerini ifade etti.

        Törene, AK Prti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Kaymakam Şafak Gürçam ve protokol üyeleri katıldı.

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